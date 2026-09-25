फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Magic and truck overturn into a ditch; both drivers injured.

Chandauli News: मैजिक और ट्रक गड्ढे में पलटे, दोनों चालक घायल

Fri, 25 Sep 2026 02:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Magic and truck overturn into a ditch; both drivers injured.
कंदवा में ओवरटेक के प्रयास में पलटी मैजिक। स्रोत: जागरूक पाठक
कंदवा। सैयदराजा-जमानियां मार्ग पर पई कुसी गांव के पास बुधवार देर रात ओवरटेक करने के प्रयास में मैजिक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। मैजिक को पलटता देख उससे टक्कर से बचने के प्रयास में ट्रक चालक ने वाहन को दूसरी ओर मोड़ दिया। इससे ट्रक भी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। हादसे में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए।
विज्ञापन

मिर्जापुर निवासी बिनोद (45) ट्रक लेकर जमानियां से सैयदराजा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे मैजिक चालक आलम (25) ने ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया। पई कुसी गांव के पास अचानक मैजिक अनियंत्रित होकर सड़क के दाहिनी ओर गड्ढे में पलट गई। मैजिक को पलटता देख बिनोद ने ट्रक को बाईं ओर मोड़ दिया, जिससे ट्रक भी गड्ढे में पलट गया।
विज्ञापन

हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास के लोगों और राहगीरों ने दोनों वाहनों में फंसे चालकों को बाहर निकाला। आलम को उपचार के लिए जमानियां के निजी अस्पताल भेजा गया, जबकि बिनोद का पास के निजी अस्पताल में उपचार कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed