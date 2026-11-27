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वह बृहस्पतिवार को नगर के कैलाशपुरी मोड़ स्थित एक होटल में आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पार्टी योग्य और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेगी। विकास कार्यों को स्पष्ट सोच और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचाई जाएगी। संवाद विज्ञापन

वह बृहस्पतिवार को नगर के कैलाशपुरी मोड़ स्थित एक होटल में आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पार्टी योग्य और स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेगी। विकास कार्यों को स्पष्ट सोच और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचाई जाएगी। संवाद

पीडीडीयू नगर। पूर्व आईएएस अधिकारी एवं जननीति भारत की संस्थापक दिव्या मित्तल ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी। जाति और धर्म की राजनीति के बजाय संविधान के मूल्यों पर आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी जाएगी।