Chandauli News: चेतावनी बिंदु पार कर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही गंगा

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जिले में पीडीडीयू नगर, सकलडीहा, चहनिया और धानापुर के 50 से ज्यादा गांव गंगा के तटवर्ती हैं। बाढ़ आने पर इन गांवों के लोगों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। जिले में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 71.262 मीटर पर लगा है। जिले में वर्ष 1978 में बाढ़ आई थी। उस दौरान गंगा का जलस्तर 73.9 मीटर तक पहुंच गया था। तेजी से बढ़ते जलस्तर ने लोगों को सतर्क कर दिया है।मंगलवार को दोपहर बाद पानी का बढ़ाव कम हुआ था। केंद्रीय जल आयोग ने संभावना व्यक्त की थी कि बुधवार की सुबह गंगा चेतावनी बिंदू से नीचे आ जाएंगी लेकिन रात 10 बजे के बाद फिर से पानी का बढ़ाव शुरू हो गया। बुधवार की सुबह साढ़े 08 बजे तक गंगा के तटवर्ती इलाकों में कुल 31.6 मिमी बारिश हुई है। बारिश लगातार हो भी रही है। ऐसे में तटवर्ती इलाके के लोग बाढ़ को लेकर परेशान हैं। एडीएम राजेश कुमार ने बताया कि प्रशासन गंगा नदी में संभावित बाढ़ को लेकर पूरी तरह सतर्क है। बाढ़ चौकियां और एनडीआरएफ की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं।