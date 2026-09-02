Chandauli News: पांच सड़कें डूबीं, पुल पर बह रहा पानी, 60 गांवों का संपर्क टूटा

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वहीं, भैसोड़ा से बरवाडीह मार्ग पर आवागमन बाधित है। इसके अलावा, बकुलघट्टा पर पानी पहुंचने से छह गांवों का संपर्क टूट गया है। कैली-चंदौली मार्ग पर सदलपुरा गांव के पास सड़क पर दो फीट ऊपर तक पानी बह रहा है।केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार से मंगलवार को सुबह 8:30 बजे तक गंगा के तटवर्ती इलाकों में 33 मिमी बारिश हुई है। लगातार बारिश और नदी-नाले उफनाने के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।ताराजीवनपुर संवाददाता के अनुसार बारिश के कारण कैली-चंदौली मार्ग पर सदलपुरा गांव के पर सड़क पर दो फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। इससे आवागमन बाधित हो गया है। ऐसे में लोगों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है।नौगढ़ संवाददाता के अनुसार मधुपुर मार्ग पर चोरमोरवा पुल पर पानी बहने से चार से पांच घंटे तक यातायात बाधित रहा। वहीं, नौगढ़ से बरवाडीह मार्ग पर भैंसोड़ा डैम के पास पानी का बहाव तेज होने के कारण आवागमन रुक गया।धनकुंवारी से बरबसपुर होते हुए सोनभद्र जाने वाला मार्ग भी बकुलघट्टा में कर्मनाशा नदी का पानी ऊपर से बहने के कारण बंद हो गया। इस वजह से 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है।तहसीलदार राहुल सिंह, बीडीओ राकेश सिंह और सीओ नौगढ़ देवेंद्र कुमार ने बांध के आसपास रहने वालों को सतर्क रहने की अपील की है।बबुरी संवाददाता के अनुसार चंद्रप्रभा नदी का पानी चकिया-पीडीडीयू नगर मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। इसी तरह बबुरी-पसही मार्ग पर पसही गांव के पास चंद्रप्रभा नदी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है।इससे डवक, सहिजनी, बबुरी, पसही सहित अन्य गांवों के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। वहीं, बबुरी-नवाबपुर मार्ग पर भी नगई गांव के पास चंद्रप्रभा नदी का पानी ओवरफ्लो होने से नगई, नवाबपुर आदि गांवों का संपर्क बबुरी से कट गया है।