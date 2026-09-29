Chandauli News: चंद्रशेखर उद्यान की जमीन हस्तांतरण पर सवाल और राजनीतिक व्यक्ति पर टिप्पणी के बाद प्राथमिकी दर्ज

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शहर के तिखमपुर निवासी अंकित गुप्ता ने तहरीर में आरोप लगाया है कि फेसबुक पर ‘पोल खोल’ नाम से फर्जी आईडी संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से सत्ता पक्ष-विपक्ष के नेताओं, मंत्री-विधायक, उनके परिवार, नगर पालिका सभासदों और अन्य नागरिकों के खिलाफ भ्रामक, अश्लील व आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं। आरोप है कि इससे शहर में भ्रम और तनाव का माहौल पैदा हो रहा है। पुलिस से फेसबुक आईडी के संचालक की साइबर सेल के माध्यम से पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के साथ कथित आपत्तिजनक पोस्ट के स्क्रीनशॉट और फेसबुक लिंक भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है।सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर संचालित ‘पोल खोल’ पर 253 फॉलोअर्स व 72 लोग फॉलो कर रहे हैं। दो दिन पहले इसी पेज पर चंद्रशेखर उद्यान की जमीन एक ट्रस्ट को हस्तांतरित किए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए पोस्ट और बैनर लगाया गया था। पोस्ट पर पांच-छह लोगों ने लाइक किया, जबकि किसी ने कमेंट नहीं किया। इसके अगले दिन एक राजनीतिक व्यक्ति को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। वहीं प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ घंटे बाद एक पोस्ट हुआ है कि ‘हई 16 करोड़ के का चक्कर बा हो?’ लिखा गया, जिस पर एक व्यक्ति ने टिप्पणी भी की है। इस बाबत कोतवाल प्रवीण सिंह ने बताया कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।