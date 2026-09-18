Chandauli News: ट्रेनों के पेंट्रीकार में मिली गंदगी, 1.58 लाख का जुर्माना

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पीडीडीयू मंडल के जनसंपर्क अधिकारी विश्वनाथ ने बताया कि वाणिज्य, आरपीएफ एवं मैकेनिकल विभाग की टीम ने गया स्टेशन पर जम्मूतवी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस समेत 12 ट्रेनों के पेंट्रीकार की जांच की।इस दौरान खाने की गुणवत्ता, मात्रा, सफाई, कर्मियों के परिचय पत्र और दस्तावेजों की जांच की गई। कई पेट्रीकार में गंदगी मिलने, हाथों में दस्ताना न पहनने और खाना-नास्ते की मात्रा कम होने की अनियमितताएं पाई गईं।इस पर 1,58,405 रुपये जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि पेंट्रीकार के मैनेजर और कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।