Chandauli News: किसान की बेटियों ने एथलेटिक्स में जीते स्वर्ण पदक

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इसी विद्यालय की सोनी यादव ने हाई जंप में पहला स्थान प्राप्त किया। दोनों ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है।प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित प्रदेशस्तरीय विद्यालयीय प्रतियोगिता में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।पलक यादव बसगांवा गांव निवासी किसान सुनील यादव की बेटी हैं, जबकि सोनी यादव इसी गांव के किसान सुभाष यादव की पुत्री हैं। एक ही गांव की दोनों बेटियों की उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है।कोच सुधीर यादव और दुर्गविजय सिंह ने बताया कि दोनों खिलाड़ी नियमित अभ्यास और कड़ी मेहनत के दम पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। पलक ने मंडलीय प्रतियोगिता की तीनों स्पर्धाओं में प्रथम स्थान हासिल किया था। वह दो वर्ष पहले रांची में आयोजित सब जूनियर प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग कर चुकी हैं।प्रतियोगिता के दौरान खेल शिक्षिका प्रिया सिंह ने पलक का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उचित मार्गदर्शन और मेहनत से गांव की बेटियां भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकती हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने दोनों को बधाई दी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।