Chandauli News: बारिश के कारण आज बंद रहेंगे इंटर तक के विद्यालय

विज्ञापन

बीएसए सचिन कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बुधवार को कक्षा एक से 8वीं तक सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह नियम परिषदीय, राजकीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएससी समेत सभी बोर्डों के विद्यालयों पर लागू होगा। हालांकि शिक्षक और कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और अपार आईडी, डीबीटी, यू-डायस सहित अन्य विभागीय कार्यों का संपादन करेंगे।वहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, सीबीएसई, आईसीएसई के सभी विद्यालय में बच्चों का अवकाश रहेगा। शिक्षक और कर्मचारी विद्यालय में समय से उपस्थित होकर कार्य करेंगे।