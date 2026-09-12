Chandauli News: आसमान में छाए रहे बादल, दो डिग्री बढ़ा तापमान

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पिछले कुछ दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश के बाद अब शुक्रवार को मौसम साफ हुआ। किसानों के चेहरे पर धूप खिलने से राहत दिखी। धान की फसल के लिए यह धूप फायदेमंद है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में बदलाव होगा। डॉक्टरों ने उमस भरे मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ.अजय कुमार ने बताया कि अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है। इसके कारण तापमान में दो डिग्री की वृद्धि देखी गई है।

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जिले में रोजाना मौसम का मिजाज बदल रहा है। इन दिनों मिला-जुला मौसम देखने को मिल रहा है। इसके कारण तापमान में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर में धूप खिली, इससे अधिकतम तापमान में दो डिग्री की वृद्धि आई। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। वही मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में बूंदाबांदी होने के अनुमान व्यक्त किए है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था।