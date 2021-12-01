फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Charging stations put a brake on EV sales: Only 31 cars, 776 scooters sold in two years

इवी की ब्रिकी पर चार्जिंग स्टेशन का ब्रेक : दो साल में बिकी सिर्फ 31 कारें, 776 स्कूटी

Wed, 09 Sep 2026 12:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Charging stations put a brake on EV sales: Only 31 cars, 776 scooters sold in two years
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बदल रहा है। बड़े शहरों में कम प्रदूषण और कम रनिंग कॉस्ट के चलते लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन छोटे शहरों में अब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पर केवल ई-रिक्शा की बिक्री ज्यादा है। चार्जिंग स्टेशन न होने और लंबी दूरी को लेकर संशय और वाहन के चार्जिंग के लिए लगने वाली बिजली बिल आदि की समस्याओं के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से कतरा रहे हैं। जिले भर में कुल 3532 इलेक्ट्रिक व्हीकल में केवल 31 कार और 776 स्कूटी हैं। जिसमें 2103 ई-रिक्शा, 85 तीन पहिया वाहन, 537 माल ढुलाई वाले ई-रिक्शा हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो जिले में लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी तो खरीद रहे हैं, लेकिन कार खरीदने के पहले अपना गुणा-भाग लगा रहे हैं। बीते दो साल के भीतर करीब 70 फीसदी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी गई है।
विज्ञापन

--------------------------------
विज्ञापन

क्या बोले विशेषज्ञ
राजकीय आईटीआई कॉलेज पिपरिस के इलेक्ट्रिक शिक्षक शिवम दुबे ने बताया कि पर्यावरण के दृष्टिकोण इलेक्ट्रिक वाहनों का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इनके साथ कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। इसमें चार्जिंग पाइंट के अलावा पर्याप्त एवरेज आदि की चीजें शामिल हैं। बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन सामान्य वाहन से थोड़ा महंगा होता है। इसके अलावा उसे चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत होगी। ऐसे में अगर कोई वाहन खरीदता है तो दोनों कसौटियों पर कसने के बाद ही खरीदेगा। खासकर लंबी दूरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग अब भी थोड़ा संशय है। नजदीकी सेंटरों पर भी अगर हर दिन चलना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------------------------------

वर्जन

पहले की अपेक्षा इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ी है। भदोही में इलेक्ट्रिक स्कूटी अधिक बिकी है। वहीं कारों की संख्या अब तक केवल 31 हैं। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर धीरे-धीरे आकर्षित हो रहे हैं। - राम सिंह, एआरटीओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed