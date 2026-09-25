फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   CCTV cameras have not been installed at 16 intersections and junctions in the district bordering Bihar, while cameras at three intersections are non-functional.

Chandauli News: बिहार की सीमा से सटे जिले में 16 चौराहों-तिराहों पर नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे, तीन चौराहों के खराब

Fri, 25 Sep 2026 02:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
CCTV cameras have not been installed at 16 intersections and junctions in the district bordering Bihar, while cameras at three intersections are non-functional.
टांडाकला तिराहे नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा। संवाद
पीडीडीयू नगर। बिहार की सीमा से सटे जिले चंदौली जिले के चौराहों और बाजारों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था खुद निगरानी की मोहताज है। पीडीडीयू नगर में जिला पंचायत की मदद से 10 से ज्यादा स्थानों पर लगाए गए फुल एचडी कैमरों में कई गायब हैं। वहीं, इलिया चौराहे, बेन चौराहे और परमंदापुर चौराहे पर लगे कैमरे खराब हैं।
विज्ञापन

सकलडीहा, चहनिया, टांडा-सोनबरसा, अलीनगर और दुलहीपुर क्षेत्र के प्रमुख बाजारों और 16 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए ही नहीं गए। ऐसे में वारदात होने के बाद पुलिस निजी कैमरों के भरोसे जांच करती है।
विज्ञापन

चंदौली के ज्यादातर हिस्से बिहार की सीमा से सटे होने के कारण संवेदनशील हैं। इन इलाकों से शराब और पशुओं की तस्करी के मामले आए दिन पकड़े जाते हैं।वहीं, पीडीडीयू नगर में रोज बड़ी संख्या में बाहरी लोगों की आवाजाही होती है। तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी पुलिस के लिए चुनौती रहती है। ऐसे में प्रमुख बाजारों और चौराहों पर सरकारी कैमरों का न होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीडीडीयू नगर में पुरानी काली मंदिर मार्ग और चंदासी तिराहे पर लगे कैमरे गायब हैं। चतुर्भुजपुर, नई बाजार, तुलसी आश्रम, चांदनी बाजार, करवत तिराहा, भितरी बाजार, भुपौली, कैली, ताराजीवनपुर, कुछमन, रमौली, मथेला, बलुआ, मोहरगंज, मारूफपुर, पकौरा समेत 16 चौराहों-तिराहों पर कैमरे लगाए ही नहीं गए।

वारदात के बाद निजी कैमरों के भरोसे रहती है पुलिस: जिले के कई बाजारों में सरकारी कमरों की व्यवस्था नहीं होने के कारण पुलिस को निजी प्रतिष्ठानों पर लगे कैमरों का सहारा लेना पड़ता है। किसी तरह की वारदात के बाद पुलिस आसपास की दुकानों और मकानों में लगे कैमरों की फुटेज के सहारे जांच करती है। निजी कैमरों का कोण घटनास्थल की ओर न होने या फुटेज सुरक्षित न रहने पर जांच में मदद नहीं मिल पाती।

टांडाकला तिराहे नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा। संवाद

टांडाकला तिराहे नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा। संवाद

टांडाकला तिराहे नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा। संवाद

टांडाकला तिराहे नहीं लगा सीसीटीवी कैमरा। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed