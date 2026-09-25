Chandauli News: कक्षा 12वीं की छात्रा का कमरे में फंदे से लटकता मिला शव

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परिजनों ने बातया कि सुहानी शाम को विद्यालय से लौटने के बाद अपने कमरे में चली गई। इसी दौरान उसकी मां घर से बाहर टहलने चली गई। घर में सुहानी अकेली थी।कुछ देर बाद मां घर लौटी तो सुहानी अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई थी। मां के शोर मचाने पर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। छात्रा को फंदे से नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सुहानी के पिता जय प्रकाश गुप्ता गांव में ही किराना की दुकान चलाते हैं। बेटी की मौत से परिवार के लोग बदहवास हो गए। पड़ोसियों और ग्रामीणों की भीड़ उनके घर में जुटी रही।पुलिस बोली, छात्रा ने की आत्महत्या: थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।परिवार की ओर से भी फिलहाल किसी कारण की जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने छात्रा के परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके।