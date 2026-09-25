Chandauli News: कक्षा 12वीं की छात्रा का कमरे में फंदे से लटकता मिला शव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:29 AM IST
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सैयदराजा। स्थानीय थाना क्षेत्र के परेवा गांव में बुधवार को देर शाम कक्षा 12 की छात्रा सुहानी गुप्ता (16) का शव घर के कमरे में फंदे पर लटकता मिला। वह बालिका नेशनल इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। कुछ देर पहले ही विद्यालय से घर लौटी थी। मां उसके कमरे में पहुंची तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
परिजनों ने बातया कि सुहानी शाम को विद्यालय से लौटने के बाद अपने कमरे में चली गई। इसी दौरान उसकी मां घर से बाहर टहलने चली गई। घर में सुहानी अकेली थी।
कुछ देर बाद मां घर लौटी तो सुहानी अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई थी। मां के शोर मचाने पर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। छात्रा को फंदे से नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सुहानी के पिता जय प्रकाश गुप्ता गांव में ही किराना की दुकान चलाते हैं। बेटी की मौत से परिवार के लोग बदहवास हो गए। पड़ोसियों और ग्रामीणों की भीड़ उनके घर में जुटी रही।
पुलिस बोली, छात्रा ने की आत्महत्या: थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
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परिवार की ओर से भी फिलहाल किसी कारण की जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने छात्रा के परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके।
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परिजनों ने बातया कि सुहानी शाम को विद्यालय से लौटने के बाद अपने कमरे में चली गई। इसी दौरान उसकी मां घर से बाहर टहलने चली गई। घर में सुहानी अकेली थी।
कुछ देर बाद मां घर लौटी तो सुहानी अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई थी। मां के शोर मचाने पर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। छात्रा को फंदे से नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सुहानी के पिता जय प्रकाश गुप्ता गांव में ही किराना की दुकान चलाते हैं। बेटी की मौत से परिवार के लोग बदहवास हो गए। पड़ोसियों और ग्रामीणों की भीड़ उनके घर में जुटी रही।
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पुलिस बोली, छात्रा ने की आत्महत्या: थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
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परिवार की ओर से भी फिलहाल किसी कारण की जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने छात्रा के परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके।