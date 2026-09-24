Chandauli News: भाजपा सांसद दर्शना सिंह हिमाचल की सह-प्रभारी बनीं

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दर्शना सिंह ने कहा कि संगठन ने जो दायित्व सौंपा है, उसका पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का प्रयास करेंगी। भाजपा की ओर से जारी नई संगठनात्मक व्यवस्था में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्तियां की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दर्शना सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वह इससे पहले भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं।

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पीडीडीयू नगर। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल करते हुए चंदौली से राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह को हिमाचल प्रदेश का सह-प्रभारी बनाया है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से घोषित नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। चंदौली में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रसन्नता जताई। कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।