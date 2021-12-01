Chandauli News: निरस्त पट्टे की आड़ में वन भूमि पर कब्जे की कोशिश

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मझगाई रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मोहन कुमार सिंह बृहस्पतिवार को सोनभद्र की सीमा तक वनभूमि का निरीक्षण किया। जंगल के बीच बड़े मिर्च और टमाटर की खेती करने की जानकारी सामने आई। इस पर रेंजर ने वन दरोगा और वनरक्षक को फटकार लगाई गई। साथ ही दोनों नोटिस जारी किया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।स्थानीय लोगों के अनुसार राजा बंधी के ऊपर स्थित वनभूमि विवादों में है। आरोप है कि अतिक्रमणकारी जिस पट्टे का हवाला दे रहे हैं, वह वर्षों पहले निरस्त किया जा चुका है। इसके बावजूद हर साल वनभूमि पर खेती करने की कोशिश की जाती है।वन क्षेत्राधिकारी ने कहा कि संबंधित जमीन वनभूमि है और यहां किसी भी कीमत पर खेती नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके बाद सागौन, शीशम और बांस के पौधे लगाए जाएंगे।