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Chandauli News: निरस्त पट्टे की आड़ में वन भूमि पर कब्जे की कोशिश

Fri, 28 Aug 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:42 AM IST
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Attempt to encroach upon forest land under the guise of a cancelled lease.
नौगढ़। मझगाई रेंज के केसार स्थित सेमरहवा जंगल में निरस्त हो चुके पट्टे की आड़ में करीब 40 हेक्टेयर वनभूमि को जोतकर खेती करने का मामला सामने आया है। जंगल की जमीन पर मिर्च और टमाटर की खेती की जा रही है। इस मामले में रेंजर ने वन दरोगा और वनरक्षक को नोटिस जारी किया है।
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मझगाई रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मोहन कुमार सिंह बृहस्पतिवार को सोनभद्र की सीमा तक वनभूमि का निरीक्षण किया। जंगल के बीच बड़े मिर्च और टमाटर की खेती करने की जानकारी सामने आई। इस पर रेंजर ने वन दरोगा और वनरक्षक को फटकार लगाई गई। साथ ही दोनों नोटिस जारी किया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
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स्थानीय लोगों के अनुसार राजा बंधी के ऊपर स्थित वनभूमि विवादों में है। आरोप है कि अतिक्रमणकारी जिस पट्टे का हवाला दे रहे हैं, वह वर्षों पहले निरस्त किया जा चुका है। इसके बावजूद हर साल वनभूमि पर खेती करने की कोशिश की जाती है।
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वन क्षेत्राधिकारी ने कहा कि संबंधित जमीन वनभूमि है और यहां किसी भी कीमत पर खेती नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके बाद सागौन, शीशम और बांस के पौधे लगाए जाएंगे।
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