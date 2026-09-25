Chandauli News: वुशू के रोमांचक मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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दूसरे दिन के खेल सत्र का शुभारंभ महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज चंदौली के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार सिंह ने किया। बालिका अंडर-17 के 45 किलोग्राम भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में आयुषी (प्रयागराज) ने विधि (मिर्जापुर), रिमझिम (मेरठ) ने सनम (लखनऊ), लक्ष्मी (आजमगढ़) ने तान्या (चंदौली) और स्नेहा (मिर्जापुर) ने वेदांशी (प्रयागराज) को हराया।सेमीफाइनल में शिखा (मेरठ) ने आयुषी और स्नेहा (मिर्जापुर) ने लक्ष्मी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 48 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में शिवानी (प्रयागराज) ने यशी सिंह (कानपुर) और प्रीति (मिर्जापुर) ने मानसी (लखनऊ) को हराया। सेमीफाइनल में शिवानी ने माधुरी (मेरठ) और प्रीति ने राधिका (मुरादाबाद) को हराकर फाइनल में जगह बनाई।52 किग्रा में श्रेया (मेरठ) और शालिनी (लखनऊ), 56 किग्रा में दिव्यांशी (कस्तूरबा) और स्वाति (मेरठ) ने मुकाबले जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। 60 किलोग्राम भार वर्ग में दिव्यांशी यादव (कानपुर) ने प्रियंका (कस्तूरबा) को हराया।विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह ने प्रतियोगिता में पहुंचे अतिथियों, रेफरी टीम, विभिन्न मंडलों से आए कोच और प्रबंधकों का आभार जताया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले शुक्रवार को होंगे।अंडर-17 बालिका 45 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में मेरठ की शिखा ने प्रयागराज की आयुषी को, जबकि मिर्जापुर की स्नेहा ने आजमगढ़ की लक्ष्मी को हराया। दोनों खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाई।