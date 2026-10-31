Chandauli News: मौसम बदलते ही अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की भीड़, भोगवारे सीएचसी में पहुंचे 300 मरीज

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अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या से ओपीडी में भीड़ का दबाव बढ़ गया है। कमर दर्द, गठिया और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोग भी उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि चिकित्सक लगातार मरीजों का परीक्षण कर उपचार कर रहे हैं। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. पंकज ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़े हैं। वायरल फीवर और फ्लू के लक्षण वाले मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को ठंडे पानी और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करने तथा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी। साथ ही सफाई पर विशेष ध्यान रखने और बुखार, सर्दी-जुकाम होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की।

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ताराजीवनपुर। मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। वायरल फीवर, फ्लू, खांसी-जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोगवार में जहां पहले डेढ़ सौ तक मरीज पहुंच रहे थे, वहीं बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 250 से 300 मरीज पहुंचे।