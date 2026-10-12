फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Angry over love marriage, father performs Pind Daan of his living daughter

Chandauli News: प्रेम विवाह से नाराज पिता ने जीवित बेटी का किया पिंडदान

Mon, 12 Oct 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Angry over love marriage, father performs Pind Daan of his living daughter
चंदौली। परिवार की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के युवक से प्रेम विवाह करने से नाराज पिता ने शनिवार शाम अपनी जीवित बेटी का पिंडदान कर दिया। पिता का कहना है कि बेटी के फैसले से परिवार को गहरा आघात पहुंचा है और अब उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, जिले के एक गांव की 20 वर्षीय युवती ने करीब दो महीने पहले अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज की थी। परिजनों के मुताबिक, युवती घर छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी। परिवार के लोगों ने उसे वापस लाने और अपना फैसला बदलने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने निर्णय पर कायम रही।
विज्ञापन

बेटी के फैसले से नाराज पिता ने शनिवार शाम घर से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे उसका पिंडदान किया। उन्होंने कहा कि बेटी के फैसले से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है और अब वह उनके लिए मर चुकी है परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि उनकी इच्छा थी कि वह परिवार की सहमति से विवाह करे। प्रेम विवाह के फैसले से पूरा परिवार आहत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed