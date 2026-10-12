Chandauli News: प्रेम विवाह से नाराज पिता ने जीवित बेटी का किया पिंडदान

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जानकारी के अनुसार, जिले के एक गांव की 20 वर्षीय युवती ने करीब दो महीने पहले अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज की थी। परिजनों के मुताबिक, युवती घर छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी। परिवार के लोगों ने उसे वापस लाने और अपना फैसला बदलने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने निर्णय पर कायम रही।बेटी के फैसले से नाराज पिता ने शनिवार शाम घर से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे उसका पिंडदान किया। उन्होंने कहा कि बेटी के फैसले से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है और अब वह उनके लिए मर चुकी है परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि उनकी इच्छा थी कि वह परिवार की सहमति से विवाह करे। प्रेम विवाह के फैसले से पूरा परिवार आहत है।