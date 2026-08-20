Chandauli News: अहमदाबाद से भागलपुर के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

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इस समय पटना और अहमदाबाद के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस क्लोन स्पेशल चल रही है। अब अहमदाबाद और भागलपुर के बीच क्लोन स्पेशल ट्रेन चलगी। ट्रेन संख्या 19423 अहमदाबाद से बुधवार की शाम 6:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन बृहस्पतिवार को 9:13 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, मोकामा, किउल होते हुए शुक्रवार को सुबह 6:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी।वापसी में 19424 भागलपुर से शुक्रवार की शाम 4:45 बजे रवाना होगी और शनिवार को तड़के 2:53 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। इसके बाद रविवार सुबह 5:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। ट्रेन में 11 जनरल कोच और 8 शयन यान श्रेणी और पेंट्रीकार सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि अमृत भारत एक्सप्रेस की क्लोन स्पेशल के संचालन से यात्रियों को सहूलियत होगी।