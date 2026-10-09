एयर शो की तैयारी: गंगा तट को समतल करने में लगे 100 मजदूर और 12 मशीनें, अस्थायी टेंट और बिजली के खंभे लगे

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वाराणसी के नमो घाट पर 22, 24 से 25 अक्तूबर तक प्रस्तावित एयर शो के लिए गंगा किनारे तैयारियां तेज हो गई हैं। डोमरी में गंगा तट को समतल करने के लिए 100 मजदूर और 12 मशीनें लगाई गई हैं। राजघाट पुल से कटेसर तक गंगा किनारे करीब 200 मीटर चौड़ी पट्टी समतल की गई है ताकि बड़ी संख्या में दर्शक खड़े होकर एयर शो का नजारा देख सकें।