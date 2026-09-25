फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Accused arrested for poisoning victim after rape

Chandauli News: दुष्कर्म के बाद जहर खिलाने का आरोपी गिरफ्तार

Fri, 25 Sep 2026 02:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Accused arrested for poisoning victim after rape
नौगढ़। चकरघट्टा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने और उसके बाद जहर खिलाने के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


16 सितंबर को नौगढ़ क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन उसे नौगढ़ ले गए, जहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल सोनभद्र रेफर कर दिया था। वहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने जहर खाने की जानकारी दी थी।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक, होश में आने के बाद पीड़िता ने बताया था कि गांव का युवक महानंद (19) उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे जहर खिला दिया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सीओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष महेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी महानंद को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed