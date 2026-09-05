Chandauli News: बारी-हिनौती संपर्क मार्ग पर नई पुलिया का होगा निर्माण

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पुरानी पुलिया जर्जर हो चुकी है। इसकी रेलिंग और रैंप टूट चुका है, जबकि पिलर भी धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इससे पुलिया से आते-जाते समय लोगों को हादसे का खतरा सताता रहता है। बारी-हिनौती मार्ग से करीब 20 गांवों के लोगों का आवागमन होता है। स्कूली बच्चों, किसानों और ग्रामीणों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है।खेती के सीजन में समस्या और बढ़ जाती है। किसानों को कृषि उपकरण और अन्य सामान खेतों तक ले जाने में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीण लंबे समय से जर्जर पुलिया के स्थान पर नई पुलिया के निर्माण की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पर विधायक ने पहल की, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने 80 लाख रुपये की कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी है।पीडब्ल्यूडी, निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता कृष्ण कुमार ने बताया कि बारी-हिनौती संपर्क मार्ग पर नई पुलिया के निर्माण के लिए कार्ययोजना शासन को भेजी गई है। मंजूरी मिलने और बजट जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। संवाद