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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   A man was duped of Rs 1 lakh in Dubai on the pretext of his cousin's arrest.

Chandauli News: दुबई में चचेरे भाई की गिरफ्तारी का झांसा देकर एक लाख ठगे

Sun, 11 Oct 2026 01:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 01:52 AM IST
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A man was duped of Rs 1 lakh in Dubai on the pretext of his cousin's arrest.
धानापुर। दुबई में रह रहे चचेरे भाई को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजने का झांसा देकर साइबर ठगों ने धानापुर निवासी नईमुल हक खान से एक लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर धानापुर पुलिस और साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी रकम वापस करा दी। साइबर सेल के प्रयास से रुपये पीड़ित के बैंक खाते में लौट आए।
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पुलिस के अनुसार, ठगों ने फोन कर पीड़ित को बताया कि दुबई में रहने वाले उनके चचेरे भाई अबुल वैश को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्हें छुड़ाने का झांसा देकर ठगों ने एक लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद एक लाख रुपये और मांगे। संदेह होने पर पीड़ित ने धानापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दी।
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शिकायत मिलने पर साइबर टीम ने संबंधित बैंक खाते में रकम होल्ड करा दी। न्यायालय से रिलीज आदेश मिलने के बाद बैंक से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराई गई। इसके बाद पूरी रकम पीड़ित के खाते में वापस आ गई। धानापुर थाना प्रभारी सूर्य प्रकाश मिश्रा ने लोगों से अनजान कॉल पर भरोसा कर रुपये ट्रांसफर नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें।
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