Chandauli News: औरवाटांड़ बांध के 12 फाटक खोलकर 4,970 क्यूसेक पानी छोड़ा

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वहीं, नौगढ़, भैसौड़ा, मूसाखाड़, लतीफशाह वीयर और मुजफ्फरपुर वीयर से पानी के डिस्चार्ज की गति धीमी हो गई है। सिंचाई विभाग के अनुसार नौगढ़ बांध से 4000 क्यूसेक, भैसौड़ा बांध से 661 क्यूसेक और मूसाखाड़ बांध से 14 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लतीफशाह वीयर से 13 हजार क्यूसेक पानी कर्मनाशा नदी में और मुजफ्फरपुर वीयर से 2500 क्यूसेक पानी चंद्रप्रभा नदी में डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं चंद्रप्रभा बांध से 86 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। अधिशासी अभियंता हरेंद्र कुमार ने बताया कि पानी की आवक कम होने से डिस्चार्ज की मात्रा घटाई गई है। कर्मचारी बांधों और जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं।

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नौगढ़/चकिया/शिकारगंज। वनांचल में लगातार बारिश से बांध, नदी, तालाब और पोखरे लबालब हो गए हैं। बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ा गया है, जिससे आसपास के गांवों के लोग परेशान हैं। बुधवार को औरवाटांड़ बांध के 12 फाटक खोलकर 4,970 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भैंसोड़ा बांध से भी 350 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। जेई दीपक मिश्रा ने बताया कि औरवाटांड़ बांध का रखरखाव सामान्य है। पानी का स्तर 896 फीट तक बनाए रखा जा रहा है। कर्मचारी बांधों के जलस्तर और पानी के बहाव पर लगातार नजर रख रहे हैं।