Chandauli News: शिक्षक दिवस पर 113 शिक्षा शिल्पियों का किया सम्मान

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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सैयदराजा के भाजपा विधायक सुशील सिंह, चकिया के भाजपा विधायक कैलाश आचार्य और पीडीडीयू नगर के भाजपा विधायक रमेश जायसवाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से समारोह से जुड़े और प्रदेशभर के शिक्षकों का मार्गदर्शन किया।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। समारोह में उत्कृष्ट शिक्षण एवं नवाचार के लिए 16, सर्वाधिक छात्र नामांकन अभियान के लिए 59, खेल एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए 27 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 11 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सम्मानित शिक्षकों के प्रति आभार जताया।