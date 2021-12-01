Chandauli News: पीडीडीयू जंक्शन होकर चलेंगी 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेन

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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि लोकमान्य तिलक-समस्तीपुर स्पेशल 13 अक्तूबर से 17 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह अगले दिन शाम चार बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। वापसी में यह 15 अक्तूबर से 19 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी और सुबह 10:30 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।लोकमान्य तिलक-दानापुर स्पेशल 9 अक्तूबर से 21 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी। यह अगले दिन शाम 5:20 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। वापसी में 11 अक्तूबर से 23 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी और रात 3:40 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।रक्सौल-लोकमान्य तिलक स्पेशल 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह तीसरे दिन सुबह पांच बजे पीडीडीयू होते हुए 5:50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। वापसी में यह 8 अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी और अगले दिन सुबह 7:15 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।सहरसा-लोकमान्य तिलक स्पेशल 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। यह दूसरे दिन सुबह पांच बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। वापसी में 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी और दूसरे दिन रात 8:05 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।पुणे-दानापुर स्पेशल 30 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी और दूसरे दिन रात 10:20 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। वापसी में यह 2 दिसंबर तक प्रतिदिन चलेगी और सुबह 8:50 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। मुजफ्फरपुर-हडपसर (पुणे) स्पेशल 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी और अगले दिन रात 2:13 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। वापसी में यह 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी और दूसरे दिन रात 9:40 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।वलसाड-दानापुर स्पेशल 23 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी और अगले दिन सुबह 8:35 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। वापसी में 24 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी और शाम 5:25 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।अजमेर के मदार जंक्शन से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी। यह अगले दिन रात 2:55 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। वापसी में 27 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी और दोपहर 3:10 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।जोधपुर की भगत की कोठी-दानापुर स्पेशल 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी और अगले दिन दोपहर 2:40 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। वापसी में 8 अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी और रात 1:45 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।कोटा की सोगरिया-दानापुर स्पेशल 10 अक्तूबर से 14 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी और अगले दिन रात आठ बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। वापसी में यह 12 अक्तूबर से 16 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी और सुबह 5:20 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।