Chandauli News: खड़े ट्रक से टकराई बाइक, गाजीपुर के युवक की मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:44 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:44 AM IST
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नियामताबाद। अलीनगर थाना क्षेत्र के बिलारीडीह स्थित एक निजी विद्यालय के पास बुधवार को नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के सीतापट्टी गांव निवासी सोनू यादव (40) के रूप में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सोनू को तत्काल अस्पताल भिजवाया, लेकिन उपचार शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। साथ ही घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन चंदौली के लिए रवाना हो गए।
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हादसे के बाद मौके पर कुछ देर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। थानाध्यक्ष गगनराज सिंह ने बताया कि परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।
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मृतक की पहचान गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के सीतापट्टी गांव निवासी सोनू यादव (40) के रूप में हुई। हादसे की सूचना मिलते ही अलीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सोनू को तत्काल अस्पताल भिजवाया, लेकिन उपचार शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। साथ ही घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन चंदौली के लिए रवाना हो गए।
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हादसे के बाद मौके पर कुछ देर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। थानाध्यक्ष गगनराज सिंह ने बताया कि परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।