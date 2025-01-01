Chandauli News: एकजुटता से मजबूत होगा संगठन, व्यापारी हितों की होगी रक्षा

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उन्होंने कहा कि जिले के छोटे-बड़े बाजारों के करीब 18 हजार व्यापारी व्यापार मंडल से जुड़ चुके हैं। व्यापारियों की एकजुटता से संगठन मजबूत हुआ है। उनकी समस्याओं को शासन-प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाकर समाधान कराया जा रहा है। उन्होंने व्यापारियों से अपनी वोट की ताकत समझने और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की अपील की। कहा कि व्यापारी अपने बीच से प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य और जनप्रतिनिधि चुनने की दिशा में आगे बढ़ें। इससे व्यापारी हितों से जुड़े मामलों के समाधान में तेजी आएगी।प्रदेश संगठन मंत्री अशोक केशरी ने कहा कि व्यापारियों की बढ़ती एकजुटता और व्यापार मंडल की सक्रियता से उनकी समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन गंभीर हुआ है। जिला महामंत्री महमूद आलम ने कहा कि जिलाध्यक्ष व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तहसील अध्यक्ष सतीश गुप्ता ने व्यापारियों से अपनी समस्याएं संगठन के समक्ष रखने की अपील की।बैठक के बाद जिलाध्यक्ष ने चहनियां के व्यापारी रतन बरनवाल के साथ हुई लूट की घटना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने सीओ सकलडीहा कृष्णमुरारी शर्मा से फोन पर वार्ता कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सीओ ने बताया कि पुलिस टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी हैं। बैठक में जयप्रकाश यादव, श्रीकांत सिंह, छविनाथ दरोगा, राजू खान, भोला जायसवाल समेत अन्य मौजूद रहे।