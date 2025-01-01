Bulandshahar News: शादी के पौने दो माह बाद उजड़ा सुहाग, छत से गिरकर पति की मौत

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पिता रईस अहमद ने बताया कि रिजवान बुधवार तड़के घर की छत पर सो रहा था। वह नींद से उठकर छत पर ही गया था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले गए। बुधवार शाम उपचार के दौरान रिजवान की मौत हो गई।रिजवान की शादी करीब पौने दो माह पहले ही हुई थी। परिवार में शादी की खुशियां अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थीं कि हादसे ने सब कुछ बदल दिया। परिजनों ने बताया कि रिजवान कारपेंटर का काम करते थे। महज 23 वर्ष की उम्र में मौत से परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हादसे के बाद से परिजन गहरे सदमे में हैं।