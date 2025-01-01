Bulandshahar News: ठंड की दस्तक के साथ महंगा हुआ लहसुन-अदरक, रसोई का बजट बिगड़ा

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थोक कारोबारियों के मुताबिक स्थानीय और आसपास की मंडियों से इन दिनों लहसुन और अदरक की आवक अपेक्षाकृत कम है। दूसरी ओर मौसम में बदलाव के साथ इन दोनों की खपत बढ़ गई है। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ने का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। बाजार में फिलहाल पुराने स्टॉक से ही काफी हद तक आपूर्ति हो रही है। लहसुन के दाम में तेजी का असर फुटकर खरीदारी पर भी दिखाई दे रहा है।व्यापारियों का कहना है कि अच्छी गुणवत्ता वाला लहसुन महंगा होने के कारण फुटकर बाजार में इसका भाव 200 रुपये किलो तक पहुंच गया है। अदरक की मांग भी ठंड बढ़ने के साथ लगातार बढ़ रही है। चाय और घरेलू व्यंजनों में इसका इस्तेमाल बढ़ने से खपत में तेजी आई है। कारोबारियों का अनुमान है कि नई फसल की आवक शुरू होने के बाद बाजार में आपूर्ति सुधर सकती है। इससे कीमतों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।पुराना स्टॉक सीमित है और अच्छी गुणवत्ता का लहसुन महंगा मिल रहा है। थोक भाव बढ़ने के कारण फुटकर बाजार में भी इसकी कीमत बढ़ी है। महंगे भाव का असर ग्राहकों की खरीदारी पर साफ दिखाई दे रहा है। - राकेश बंसल, थोक सब्जी कारोबारीसर्दी बढ़ने के साथ अदरक की खपत अचानक बढ़ जाती है। अभी मंडियों से आवक कमजोर है और नई फसल आने में कुछ समय लगेगा। नई आवक बढ़ने पर अदरक और लहसुन दोनों के भाव में कमी आने की संभावना है। - राजेश लोधी, थोक सब्जी कारोबारी