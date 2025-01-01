Bulandshahar News: तीन राज्यों से म्यूल अकाउंट में धोखाधड़ी से दो करोड़ रुपये का किया लेनदेन

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एसपी अपराध नरेश कुमार ने बताया कि जनपद के एक म्यूल अकाउंट में एनसीआरपी एवं समन्वय पोर्ट पर धोखाधड़ी से लेनेदेन करने की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान प्रकाश में आया कि उक्त खाता बैंक ऑफ इंडिया की सिकंदराबाद शाखा में संचालित हो रहा है। खाता सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव मौलाबाद गेसूपुर निवासी युवक के नाम पर पंजीकृत है।उक्त खाते के खिलाफ आंध्र प्रदेश से एक, कर्नाटक से एक, महाराष्ट्र से पांच कुल सात शिकायतें एनसीआरपी, समन्वय पोर्टल पर दर्ज कराई थीं। जांच और तकनीक विश्लेषण के दौरान प्रकाश में आया कि उक्त म्यूल खाते में तीनों राज्यों से धोखाधड़ी कर करीब दो करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है। साइबर ठगों ने ऑनलाइन माध्यमों जैसे फेक लिंक, डिजिटल अरेस्ट समेत विभिन्न माध्यमों से पीड़ितों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी की है।बैंक खाते का उपयोग ऑनलाइन माध्यम से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि की प्राप्ति, स्थानांतरण व अन्य वित्तीय निष्पादन के लिए किया गया है। बताया कि साइबर सेल के उपनिरीक्षक हर्ष गुप्ता की तहरीर पर खाताधारक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए खाते को फ्रीज कर दिया गया।एसपी अपराध नरेश कुमार ने बताया कि साइबर सेल तकनीकी माध्यमों से खाते में लेनदेन करने वालों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। जांच के दौरान प्रकाश में आने वाले आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।बैंक ऑफ इंडिया की सिकंदराबाद शाखा में संचालित म्यूल अकाउंट में धोखाधड़ी से लेनदेन करने का मामला प्रकाश में आया है। बहुत कम समय में खाते में करीब दो करोड़ रुपये का लेनदेन होना प्रकाश में आया है। जांच के दौरान खाते में लेनदेन की राशि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साइबर सेल के एसआई हर्ष गुप्ता की तहरीर पर खाताधारक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए खाते को फ्रीज कर दिया गया। साइबर सेल जांच कर रही है।-नरेश कुमार, एसपी अपराध