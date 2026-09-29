Bulandshahar News: बारिश थमने के बाद मौसम साफ, तीन डिग्री बढ़कर 31 पर पहुंचा तापमान
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:19 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:19 PM IST
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बुलंदशहर। जिले में बारिश थमने के बाद मंगलवार को मौसम साफ हो गया। एक दिन में अधिकतम तापमान तीन डिग्री बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि, बारिश के साथ चली तेज हवा ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे अधिक नुकसान धान की फसल को हुआ है। खेतों में खड़ी फसल गिर गई जबकि कटाई के बाद खेतों में पड़ी फसल पानी भरने से भीग गई। अब किसान खराब हुई फसल को बचाने और खेतों से समेटने में जुटे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने और तापमान में उतार-चढ़ाव की संभावना है।
बारिश और तेज हवा के कारण खेतों में धान की खड़ी फसल गिरने से किसानों को नुकसान की आशंका है। वहीं, जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली थी, उनकी फसल खेतों में पानी भरने से भीग गई। किसान सतीश और प्रकाश का कहना है कि बारिश से भीगी फसल के दाने काले पड़ने और गुणवत्ता खराब होने का डर है।
उप कृषि निदेशक बबलू कुमार ने बताया कि किसानों की ओर से फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कराने के बाद उसका आकलन कराया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारी भी खेतों में पहुंचकर फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण कर रहे हैं। नुकसान का आकलन होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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वहीं, दूसरी ओर मौसम में आए बदलाव के बीच मंगलवार को जिले में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह अधिकतम तापमान में एक दिन में तीन डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। मंगलवार को आर्द्रता 62 प्रतिशत रही, जबकि हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई।
कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉ. रेशु सिंह ने बताया कि अब मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके साथ ही तापमान में वृद्धि और उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बुधवार को अधिकतम तापमान दो डिग्री बढ़कर 33 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम साफ होने से किसानों को खेतों में भीगी फसल को सुखाने और समेटने में मदद मिल सकती है।
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बारिश और तेज हवा के कारण खेतों में धान की खड़ी फसल गिरने से किसानों को नुकसान की आशंका है। वहीं, जिन किसानों ने धान की कटाई कर ली थी, उनकी फसल खेतों में पानी भरने से भीग गई। किसान सतीश और प्रकाश का कहना है कि बारिश से भीगी फसल के दाने काले पड़ने और गुणवत्ता खराब होने का डर है।
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उप कृषि निदेशक बबलू कुमार ने बताया कि किसानों की ओर से फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कराने के बाद उसका आकलन कराया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारी भी खेतों में पहुंचकर फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण कर रहे हैं। नुकसान का आकलन होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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वहीं, दूसरी ओर मौसम में आए बदलाव के बीच मंगलवार को जिले में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह अधिकतम तापमान में एक दिन में तीन डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। मंगलवार को आर्द्रता 62 प्रतिशत रही, जबकि हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई।
कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉ. रेशु सिंह ने बताया कि अब मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके साथ ही तापमान में वृद्धि और उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बुधवार को अधिकतम तापमान दो डिग्री बढ़कर 33 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम साफ होने से किसानों को खेतों में भीगी फसल को सुखाने और समेटने में मदद मिल सकती है।