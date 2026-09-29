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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Commencement of the Bhagwat Katha with a Kalash Yatra.

Bulandshahar News: कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ

Tue, 29 Sep 2026 11:18 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:18 PM IST
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Commencement of the Bhagwat Katha with a Kalash Yatra.
खुर्जा में निष्काम सेवा मंडल की ओर से निकाली गई कलश यात्रा में शामिल महिलाएं। संवाद
खुर्जा। श्री जय शिव निष्काम सेवा मंडल की ओर से राज नारायण की कोठी में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा से पूर्व मंगलवार को नगर में कलश यात्रा निकाली गई है। इसमें 2100 महिलाओं ने कलश धारण किए।
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सचिव पूरन चंद शर्मा ने बताया कि निष्काम सेवा मंडल के 31वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा गांधी रोड स्थित चामुंडेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर, कबाड़ी बाजार, बिंदावाला चैक, सर्राफा बाजार, बजाजा बाजार, अनाज मंडी, बड़ा दरवाजा, सुभाष रोड, ककराला होते हुए राज उपवन, राज नारायण की कोठी पर संपन्न हुई।
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यात्रा में भगवान गणेश की झांकी, कथा व्यास आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज बैंड बाजे के साथ भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि ने शोभा बढ़ाई। यात्रा का जगह-जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा में कौशल गुप्ता ,गणेश गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, नीलकमल, चारु गुलाठी, गगन अरोरा, संजय तोमर आदि मौजूद रहे। संवाद
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