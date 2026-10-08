Bulandshahar News: सरभन्ना के मंदिर में मछली मिलने से ग्रामीणों में रोष

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सरभन्ना गांव निवासी देबू ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम कुछ श्रद्धालु पूजा करने आए थे। उन्होंने मंदिर परिसर में एक मृत जीव देखा, जो नजदीक से देखने पर मछली निकली। मंदिर के आसपास कोई तालाब नहीं होने से यह घटना और संदिग्ध हो गई।जानकारी मिलते ही मंदिर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की आशंका जताई। सूचना पर छतारी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया और मछली को वहां से हटा दिया।डिबाई सीओ मधुप कुमार सिंह और शिकारपुर एसडीएम प्रतीक्षा पांडेय भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। डिबाई सीओ मधुप कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।