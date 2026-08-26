बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा: अज्ञात वाहनों की टक्कर से दो मजदूरों की मौत, मजदूरी कर लौट रहे थे वापस, साथी घायल

जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के चांदौक दौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो मजदूरों की मौत हो गई। वहीं, उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस घटना की जानकारी कर रही है।

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कोतवाली क्षेत्र के गांव चांदौक निवासी पुष्पेंद्र 35 वर्ष, राजेश उर्फ लाला 22 वर्ष राजमिस्त्री का कार्य करते थे। आकाश 30 वर्ष भी उनके साथ राजमिस्त्री का कार्य करता हैं। बताया गया कि बुधवार की देर शाम तीनों बुलंदशहर में मजदूरी करने के बाद बाइकों से वापस घर लौट रहे थे। गांव चांदौक दोराहे पर पहलवान ढाबे के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के कारण पुष्पेंद्र और राजेश की की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल आकाश को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। आकाश की हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं, हादसे की सूचना पर पहुंचे मृतकों के परिजनों में दोनों के शवों को देखते ही चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।सड़क हादसे में पुष्पेंद्र, राजेश की मृत्यु हो गई। उनका साथी आकाश गंभीर रूप से घायल है। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन का पता लगाने का प्रयास कर रही है। कार्रवाई की जाएगी।