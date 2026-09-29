Bulandshahar News: आज से शुरू होगा महिला बास्केटबाल लीग
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:12 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:12 PM IST
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अनूपशहर। परदादा परदादी इंटर कॉलेज में बुधवार से महिला बास्केटबाल का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश बास्केटबाल एसोसिएशन के तत्वावधान और जिला बास्केटबाल एसोसिएशन बुलंदशहर के संयोजन में उत्तर प्रदेश महिला बास्केटबाल लीग का शुभारंभ होगा। इसमें प्रदेश की पांच टीमें दमखम दिखाएंगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिराग शर्मा और मानद सचिव डॉ. भूपेंद्र कुमार ने बताया कि लीग के सभी मुकाबले परदादा परदादी इंटर कॉलेज में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ दोपहर बाद तीन बजे किया जाएगा। लीग में प्रदेशभर से पांच टीमें और 60 महिला खिलाड़ी शिरकत कर रही हैं।
इनमें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी शामिल हैं। लीग के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद की मुख्य विकास अधिकारी निशा ग्रेवाल उपस्थित रहेंगी।
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परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष लोकेंदर ने कहा कि यूपी बास्केटबाल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का हमारी संस्था में होना हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य का विषय है। इससे अनूपशहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को एक बड़ा मंच मिलेगा, जिससे वे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने सपनों को उड़ान दे सकेंगी।
उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवा खिलाड़ियों को न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हैं, बल्कि उन्हें अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल का अनुभव लेने का भी सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं।
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जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिराग शर्मा और मानद सचिव डॉ. भूपेंद्र कुमार ने बताया कि लीग के सभी मुकाबले परदादा परदादी इंटर कॉलेज में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ दोपहर बाद तीन बजे किया जाएगा। लीग में प्रदेशभर से पांच टीमें और 60 महिला खिलाड़ी शिरकत कर रही हैं।
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इनमें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी शामिल हैं। लीग के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद की मुख्य विकास अधिकारी निशा ग्रेवाल उपस्थित रहेंगी।
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परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष लोकेंदर ने कहा कि यूपी बास्केटबाल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का हमारी संस्था में होना हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य का विषय है। इससे अनूपशहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को एक बड़ा मंच मिलेगा, जिससे वे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने सपनों को उड़ान दे सकेंगी।
उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवा खिलाड़ियों को न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हैं, बल्कि उन्हें अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल का अनुभव लेने का भी सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं।