Bulandshahar News: राम और सीता को वन जाते देख भावुक हुए दर्शक

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कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से राजा दशरथ की विवशता, कैकेयी के हठ और प्रभु श्रीराम के आज्ञा पालन का सजीव चित्रण किया।पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए श्रीराम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। श्रीराम के वनवास के दृश्य ने रामलीला देख रहे दर्शकों को भावुक कर दिया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता अनुकूल शर्मा ने परिवार के साथ भगवान श्रीराम की आरती उतारी। रामहरी गोयल, कमेटी अध्यक्ष मनोज गुप्ता, मुकेश लोधी, नीतू, राहुल का विशेष सहयोग रहा।