Bulandshahar News: राम और सीता को वन जाते देख भावुक हुए दर्शक
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:26 PM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:26 PM IST
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जहांगीराबाद। जनता आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला महोत्सव में रविवार रात दशरथ-कैकेयी संवाद और भगवान श्रीराम के वनवास जाने की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। श्रीराम के वनवास जाने का प्रसंग देखकर दर्शक भावुक हो उठे।
कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से राजा दशरथ की विवशता, कैकेयी के हठ और प्रभु श्रीराम के आज्ञा पालन का सजीव चित्रण किया।
पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए श्रीराम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। श्रीराम के वनवास के दृश्य ने रामलीला देख रहे दर्शकों को भावुक कर दिया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता अनुकूल शर्मा ने परिवार के साथ भगवान श्रीराम की आरती उतारी। रामहरी गोयल, कमेटी अध्यक्ष मनोज गुप्ता, मुकेश लोधी, नीतू, राहुल का विशेष सहयोग रहा।
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कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से राजा दशरथ की विवशता, कैकेयी के हठ और प्रभु श्रीराम के आज्ञा पालन का सजीव चित्रण किया।
पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए श्रीराम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय लिया। श्रीराम के वनवास के दृश्य ने रामलीला देख रहे दर्शकों को भावुक कर दिया।
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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता अनुकूल शर्मा ने परिवार के साथ भगवान श्रीराम की आरती उतारी। रामहरी गोयल, कमेटी अध्यक्ष मनोज गुप्ता, मुकेश लोधी, नीतू, राहुल का विशेष सहयोग रहा।
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