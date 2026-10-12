Bulandshahar News: बच्चों के विवाद में भिड़े बड़े, मारपीट का वीडियो वायरल

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बुलंदशहर। कोतवाली नगर क्षेत्र के ततारपुर में बच्चों के विवाद को लेकर उनके परिवार के लोगों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मोहल्ला ततारपुर में रविवार की देर शाम पड़ोसियों के बच्चों में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। इसको लेकर दोनों परिवारों के लोग आमने-सामने आ गए और मारपीट हो गई। मारपीट में दो लोग घायल हो गए। मारपीट की घटना पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट की सीसीटीवी फुटेज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोतवाली नगर प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

