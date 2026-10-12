Bulandshahar News: सुबह बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, दोपहर की धूप से लौटी गर्माहट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उधर, मौसम वैज्ञानिक ने अभी बारिश की संभावना जताई है। इससे धान की फसल को नुकसान होने की आशंका से किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश से भी फसल को नुकसान पहुंच था।सोमवार को बारिश के बाद अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान में भी दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और यह 21 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके मुकाबले रविवार को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।बारिश के बाद हवा में आर्द्रता बढ़कर 79 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।किसान सतीश और नरेश ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान हुआ था। अब सोमवार सुबह फिर बारिश होने से किसान चिंतित हैं। उनका कहना है कि यदि आगे भी बारिश जारी रही तो खेतों में तैयार हो रही फसल प्रभावित हो सकती है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉ. रेशु सिंह ने बताया कि जिले में अभी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम में बदलाव जारी रह सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उन्होंने किसानों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने की सलाह दी गई है।