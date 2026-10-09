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Bulandshahar News: क्रिकेट में फतेहपुर, रसूलपुर और आबदा नगर की टीमों ने दर्ज की जीत

Fri, 09 Oct 2026 11:35 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:35 PM IST
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Teams from Fatehpur, Rasulpur, and Abda Nagar registered victories in cricket.
खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव धरपा में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करता खिलाड़ी। सं
खुर्जा देहात। गांव धरपा में आयोजित प्रतियोगिता में बृहस्पतिवार को चार मैच खेले गए। इनमें फतेहपुर, रसूलपुर और आबदा नगर की टीमों ने जीत हासिल की। चौथा मैच ड्रॉ हो गया।
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आयोजक रवि प्रताप सिंह ने बताया कि धरपा प्रीमियर लीग का पहला मैच फतेहपुर और अच्छेजा खुर्द की टीमों के बीच खेला गया। अच्छेजा खुर्द ने आठ ओवर में 103 रन बनाए, जबकि फतेहपुर ने साढ़े छह ओवर में 104 रन बनाकर जीत दर्ज की। दूसरे मैच में नगला की टीम ने आठ ओवर में 81 रन बनाए और रसूलपुर की टीम ने छह ओवर में 86 रन बनाकर जीत अपने नाम की।
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तीसरे मैच में धरपा चुहरपुर की टीम ने आठ ओवर में 108 रन बनाए और आबदा नगर की टीम ने साढ़े पांच ओवर में 111 रन बनाकर जीत हासिल की। वहीं, चैथा मैच धरपा चुहरपुर और अच्छेजा खुर्द की टीमों के बीच खेला गया।
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दोनों टीमों ने निर्धारित आठ ओवर में 126-126 रन बनाए, जिसके चलते मैच ड्रॉ हो गया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना रहा।
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