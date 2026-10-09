Bulandshahar News: आठ कस्तूरबा विद्यालयों में होगी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई

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राशि मिलने के बाद इन विद्यालयों को उच्चीकृत करने का काम अंतिम चरण में है। जिले में 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तीन कस्तूरबा विद्यालयों में इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई शुरू हो गई है।सिकंदराबाद ग्रामीण, दानपुर, अरनिया, लखावटी, स्याना, ऊंचागांव, अनूपशहर व जहांगीराबाद के विद्यालयों को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत करने के लिए शामिल किया गया है। छात्राओं को उनके स्कूल के तीन किमी के दायरे में कक्षा नौ में प्रवेश दिलाया जाएगा और वह हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई करेंगी। इन विद्यालयों में नए कक्ष कक्षा और हॉस्टल समेत अन्य विकास कार्य होंगे। एक विद्यालय पर चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।