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बुलंदशहर में ध्रुव पॉटरी चौकीदार की मौत, संचालक पर लापरवाही का आरोप
बुलंदशहर में ध्रुव पॉटरी में कार्यरत चौकीदार सुभाष सिंह की तबीयत बिगड़ने पर पॉटरी संचालक उन्हें घर छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने पॉटरी संचालक पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि समय रहते सुभाष सिंह की जान बचाई जा सकती थी। अस्पताल ले जाने के बजाय संचालक उन्हें घर पर छोड़कर भाग गए। सुभाष सिंह ध्रुव पॉटरी में चौकीदारी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने सुभाष सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस इस मामले में जांच कार्रवाई में जुट गई है। सुभाष सिंह खुर्जा देहात के गांव नगला चीती के निवासी थे।
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