बुलंदशहर में कार्तिक मेले की तैयारियों का जायजा लेने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह अनूपशहर पहुंचे। उन्होंने सभी गंगा घाटों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई।

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सुरक्षा के मद्देनजर सभी गंगा घाटों को सेक्टर और ज़ोन में बांटा गया है। गंगा घाटों की सुरक्षा के लिए 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं से विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि कार्तिक गंगा स्नान एक धार्मिक और पवित्र पर्व है। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अनूपशहर, आहार, नरोरा राजघाट और करनावास रामघाट सहित सभी घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अनूपशहर में गंगा स्नान के दौरान 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निरीक्षण के समय कई अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें पुलिस अधीक्षक देहात और अपर पुलिस अधीक्षक शामिल थे। साथ ही, सीओ प्रमोद कुमार और सीओ अनूपशहर भी मौजूद रहे। भारी पुलिस बल भी इस दौरान उपस्थित था।