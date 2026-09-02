बुलंदशहर: शिकारपुर विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा नहीं रहे, दिल्ली के अस्पताल में हुआ निधन

बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री अनिल शर्मा का दिल्ली के एक अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन से जनपद में शोक की लहर छा गई है। अनिल शर्मा चार बार के विधायक थे। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

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जानकारी के मुताबिक, कैंसर से पीड़ित अनिल शर्मा का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। अनिल शर्मा योगी सरकार में वन राज्य मंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।