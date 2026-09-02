बुलंदशहर: शिकारपुर विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा नहीं रहे, दिल्ली के अस्पताल में हुआ निधन
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 02 Sep 2026 01:14 PM IST
सार
बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अनिल शर्मा का निधन हो गया है। वह कैंसर से पीड़ित थे और उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था।
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विस्तार
बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक एवं पूर्व राज्यमंत्री अनिल शर्मा का दिल्ली के एक अस्पताल में बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन से जनपद में शोक की लहर छा गई है। अनिल शर्मा चार बार के विधायक थे। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
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जानकारी के मुताबिक, कैंसर से पीड़ित अनिल शर्मा का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। अनिल शर्मा योगी सरकार में वन राज्य मंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
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