बुलंदशहर: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो भाइयों की मौत, चचेरा भाई घायल, परिजनों में मचा कोहराम
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 02 Sep 2026 01:36 PM IST
सार
खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर दादू पटरी के निकट बाइक को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 47 वर्षीय हीरालाल और 45 वर्षीय दिनेश की मौत हो गई।
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विस्तार
खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनका चचेरा भाई घायल हो गया। घायल को नगर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर दादू पटरी के निकट बाइक को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 47 वर्षीय हीरालाल पुत्र वीरपाल निवासी मीरपुर की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका भाई 45 वर्षीय दिनेश और चचेरा भाई जयपाल गंभीर रूप से घायल हो गए।
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घायल अवस्था में उन्हें खुर्जा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि जयपाल का उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
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