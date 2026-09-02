Bulandshahar News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, जहर देने का आरोप

बड़ा मोहल्ला निवासी अमित ने बताया कि उनका बड़ा भाई आशीष (32) मंदिर मार्ग स्थित फैक्टरी में नौकरी करता था। 28 अगस्त को आशीष और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तभी रात को खाना खाने के बाद आशीष की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में परिजनों ने आशीष को खुर्जा के एमडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया।जहां से आशीष को हायर सेंटर रेफर कर दिया तो मेरठ मेडिकल ले गए। मेरठ मेडिकल में आशीष का उपचार चल रहा था। जहां मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सीओ शोभित कुमार अत्री ने बताया कि युवक की मौत की जानकारी मिली है। इसमें तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।