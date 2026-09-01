Bulandshahar News: ओपीडी में वायरल समेत अन्य बीमारी से पीड़ित की लगी लाइन

Bulandshahar News: ओपीडी में वायरल समेत अन्य बीमारी से पीड़ित की लगी लाइन
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:33 AM IST
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बुलंदशहर। मौसम बदलने के कारण बीमारियों में वृद्धि हुई है। सोमवार को ओपीडी खुलने पर 2449 मरीजों ने पंजीकरण कराकर परामर्श लिया। इनमें करीब 300 मरीज वायरल से पीड़ित थे। मेडिसिन विभाग के डॉ. चर्चित गुप्ता ने बताया कि बदलते मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इससे लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ओपीडी में अधिकांश मरीज वायरल, खांसी-जुकाम, पेटदर्द और बुखार के बाद कमजोरी की शिकायत कर रहे थे। सोमवार को 50 वायरल मरीजों में डेंगू-मलेरिया के लक्षण दिखने पर रक्त जांच की सलाह दी गई। मरीज शाहरुख, किरन और सरजीत ने भी बुखार व कमजोरी की समस्या बताई। प्रभारी सीएमएस जिला चिकित्सालय डॉ. प्रदीप राणा ने बताया कि सभी मरीजों को दवा और जांच की सुविधा दी गई है।
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