फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Prince Jadaun chief of Sanatan Raksha Vahini sat on protest in Bulandshahr against UGC

बुलंदशहर: प्रिंस जादौन का अनशन जारी, हिरासत से निकलकर बरोली मार्ग पर बैठे; सीओ से वार्ता के बाद मंदिर में धरना

Fri, 11 Sep 2026 06:24 PM IST
Rahul Kumar Tiwari संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Fri, 11 Sep 2026 06:24 PM IST
सार

बुलंदशहर के पहासू में प्रिंस जादौन पुलिस हिरासत से निकलकर समर्थकों के साथ बरोली मार्ग पर धरने पर बैठ गए। सीओ शिकारपुर से वार्ता के बाद उन्हें मठ मंदिर में धरना देने की सहमति मिली। प्रिंस स्वर्ण आयोग के गठन और यूजीसी कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 
 

विज्ञापन
Prince Jadaun chief of Sanatan Raksha Vahini sat on protest in Bulandshahr against UGC
पहासू में प्रिंस जादौन का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बुलंदशहर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कानून के विरोध में बीते चार दिनों से फजलपुर गांव निवासी सनातन रक्षा वाहिनी के प्रमुख प्रिंस जादौन अनशन पर बैठे थे, जिनको पुलिस ने नजरबंद किया हुआ था। शुक्रवार को वह किसी तरह पुलिस हिरासत से निकलकर बरोली मार्ग पर आ गए और ग्रामीणों संग धरने पर बैठ गए।
विज्ञापन


जहां पर सीओ शिकारपुर प्रमोद सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे, जिनके समझाने के बाद प्रिंस मार्ग से हटकर मठ मंदिर पर धरने पर बैठ गए। जहां मंदिर कमेटी इस धरने के विरोध में है, जो मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनाने से रोक रही है। हालांकि शुक्रवार शाम तक प्रिंस अपने समर्थकों संग मंदिर में ही बैठे रहे।
विज्ञापन


प्रिंस जादौन का कहना है कि आठ सितंबर को क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत आगामी 20 सितंबर को दिल्ली में होने वाली महापंचायत के लिए ग्रामीणों को आमंत्रित करने के लिए पहासू आए थे। प्रिंस जादौन के नेतृत्व में ही पहासू में कार्यक्रम होना था, जिसकी सूचना मिलने पर पहासू पुलिस ने सात सितंबर की रात को ही प्रिंस जादौन को फजलपुर गांव स्थित उनके घर पर नजरबंद कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जहां वह स्वर्ण आयोग का गठन करने, यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर घर पर ही अनशन पर बैठ गए। वह पिछले चार दिनों से अनशन पर बैठे थे। बृहस्पतिवार को उनके स्वास्थ्य की जांच कराने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट शासन को भेज दी। प्रिंस ने शुक्रवार दोपहर तक प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता की मांग की थी, लेकिन कोई उनके घर नहीं पहुंचा। ऐसे में शाम करीब चार बजे वह किसी तरह पुलिस हिरासत से निकलकर आ गए और गांव के बाहर बरोली मार्ग पर अपने समर्थकों संग धरने पर बैठ गए।

सूचना पर सीओ शिकारपुर वहां पहुंचे और वार्ता होने के बाद प्रिंस को मठ मंदिर में धरना देने की सहमति दे दी। इस पर प्रिंस अपने समर्थकों संग मठ मंदिर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं, मठ मंदिर कमेटी के प्रधान दिनेश पुजारी का कहना है कि यह धार्मिक स्थान है, जिसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। धरने पर बैठे लोगों से किसी अन्य स्थान पर जाने की अपील की है।


धरने पर बैठे लोगों से वार्ता की जा रही है। इस संबंध में उनकी जो मांगें हैं, वह भी उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दी गई हैं। प्रयास किया जा रहा है कि शांतिपूर्वक धरने को समाप्त कराया जाए। - प्रमोद सिंह, सीओ शिकारपुर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed