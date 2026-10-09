बुलंदशहर: प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद में पिंकी हत्या, ढाई महीने बाद खुलासा, राजेश गिरफ्तार, रिंकू की तलाश

बुलंदशहर में ढाई महीने से लापता महिला पिंकी की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद के कारण यह हत्या की गई थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आरोपियों ने हत्या करने के बाद पिंकी के शव को एक गड्ढे में दबा दिया था। पुलिस ने आरोपी राजेश की निशानदेही पर महिला का शव अलीगढ़ में उसकी ट्यूबवेल से बरामद किया। पिंकी 25 अगस्त को लापता हुई थी और 27 अगस्त को उसकी हत्या का आरोप है। पुलिस की जांच में सामने आया कि रिंकू और राजेश ने मिलकर पिंकी का गला दबाया। इसी तरह उसकी हत्या की गई थी। खुर्जा देहात पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। यह मामला ढाई महीने से अनसुलझा था, जिस पर अब पर्दा उठ गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजेश से पूछताछ के बाद ही पूरी वारदात का खुलासा हुआ।पुलिस के मुताबिक, पिंकी की हत्या का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद था। आरोपी राजेश और रिंकू ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने पिंकी का गला दबाकर उसकी जान ली। हत्या के बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को गड्ढे में छिपा दिया गया था। पुलिस अब रिंकू की तलाश में जुटी है।खुर्जा देहात पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोपी राजेश को पकड़ा। राजेश की निशानदेही पर अलीगढ़ स्थित उसकी ट्यूबवेल से पिंकी का शव बरामद किया गया। शव को गड्ढे से निकालने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं।