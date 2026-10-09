फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Pinki murdered following a dispute over a love affair case solved after two and a half months Rajesh arrested

बुलंदशहर: प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद में पिंकी हत्या, ढाई महीने बाद खुलासा, राजेश गिरफ्तार, रिंकू की तलाश

Fri, 09 Oct 2026 11:22 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 09 Oct 2026 11:22 PM IST
सार

बुलंदशहर में ढाई महीने से लापता महिला पिंकी की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद के कारण यह हत्या की गई थी।
 

विज्ञापन
Pinki murdered following a dispute over a love affair case solved after two and a half months Rajesh arrested
मामले का खुलासा करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बुलंदशहर में ढाई महीने से लापता महिला पिंकी की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद के कारण यह हत्या की गई थी।

विज्ञापन


आरोपियों ने हत्या करने के बाद पिंकी के शव को एक गड्ढे में दबा दिया था। पुलिस ने आरोपी राजेश की निशानदेही पर महिला का शव अलीगढ़ में उसकी ट्यूबवेल से बरामद किया। पिंकी 25 अगस्त को लापता हुई थी और 27 अगस्त को उसकी हत्या का आरोप है। पुलिस की जांच में सामने आया कि रिंकू और राजेश ने मिलकर पिंकी का गला दबाया। इसी तरह उसकी हत्या की गई थी। खुर्जा देहात पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। यह मामला ढाई महीने से अनसुलझा था, जिस पर अब पर्दा उठ गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजेश से पूछताछ के बाद ही पूरी वारदात का खुलासा हुआ।
विज्ञापन


हत्या का कारण और तरीका
पुलिस के मुताबिक, पिंकी की हत्या का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद था। आरोपी राजेश और रिंकू ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने पिंकी का गला दबाकर उसकी जान ली। हत्या के बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को गड्ढे में छिपा दिया गया था। पुलिस अब रिंकू की तलाश में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी
खुर्जा देहात पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोपी राजेश को पकड़ा। राजेश की निशानदेही पर अलीगढ़ स्थित उसकी ट्यूबवेल से पिंकी का शव बरामद किया गया। शव को गड्ढे से निकालने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। वहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं।
 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed