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Bulandshahar News: महिला बास्केटबॉल लीग में बेटियों ने दिखाया दमखम, चार मुकाबलों में रोमांच

Fri, 02 Oct 2026 10:50 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:50 PM IST
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Raas and Peacock dance presentation by Braj artists enthralled the mind
अनूपशहर के परदादा-परदादी इंटर कॉलेज में चल रही बास्केटबाल प्रतियोगिता में भाग लेती ​खिलाड़ी। स्
अनूपशहर। परदादा परदादी इंटर कॉलेज परिसर में चल रही उत्तर प्रदेश महिला बास्केटबॉल लीग में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश की पांच टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। अभी तक खेले गए चार मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल के साथ टीम भावना और खेल भावना का परिचय दिया।
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विद्यालय के प्रधानाचार्य केके शर्मा ने बताया कि पहले मुकाबले में परदादा परदादी बेटियों ने रानी लक्ष्मीबाई फाइटर्स को कड़े संघर्ष में 44-42 से हराया। दोनों टीमों के बीच पूरे मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं, दूसरे मुकाबले में अलीगढ़ वीरांगना ने शुभम स्मैशर्स को 44-21 के अंतर से शिकस्त दी। तीसरे मुकाबले में एक बार फिर परदादा परदादी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रिपल टैक शक्ति को 53-44 से मात दी।
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इसके बाद हुए मुकाबले में शुभम स्मैशर्स मेरठ ने रानी लक्ष्मीबाई फाइटर्स को 50-41 से हराकर जीत दर्ज की। लीग के माध्यम से महिला खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश में महिला बास्केटबॉल को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार तक चलने वाली प्रतियोगिता के मुकाबलों को देखने के लिए खेल प्रेमियों में भी उत्साह बना हुआ है। इस दौरान कॉलेज का स्टाफ और अन्य लोग भी मौजूद रहे।
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