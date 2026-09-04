फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Heavy rain on Krishna Janmashtami; waterlogging adds to the trouble.

Bulandshahar News: कृष्ण जन्माष्टमी पर हुई झमाझम बारिश, जलभराव ने बढ़ाई परेशानी

Fri, 04 Sep 2026 11:05 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Heavy rain on Krishna Janmashtami; waterlogging adds to the trouble.
डिबाई में झमाझम बारिश से गली में इस तरह हुआ जलभराव। संवाद
बुलंदशहर/बुगरासी/अनूपशहर/डिबाई/सलेमपुर/बीबीनगर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। जिले में कहीं अधिक तो कहीं कम बारिश दर्ज की गई। बारिश से जगह-जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। वहीं, किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले दो-तीन दिन तक रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है।
विज्ञापन

डिबाई क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर हुई मूसलाधार बारिश से मात्र आधे घंटे में ही बाजार में दो फूट तक पानी भर गया, नालें भी कुंड़े से भरें नजर आए। उधर, हाईवे पर जाम से महादेव चौराहे, पैंठ चौराहे पर लोग जाम से जूझते रहे। बारिश से पैंठ चौराहे से होली गेट, बांटा गली तक और महादेव चौराहे से बड़ा बाजार में दो से तीन फूट तक पानी भर गया। रेलवे रोड पर भी दुकानों में पानी भरा जिससे नालों की सफाई की भी पोल खोलकर रख दी है।
विज्ञापन

गोपाल लाल माहेश्वरी, राजीव अग्रवाल, प्रकाश राजपूत, अमित पापा आदि व्यापारियों में आक्रोश देखा गया। बताया कि काफी अरसे से दुकानदार बाजार में पानी भरने की समस्या निदान की मांग नगर पालिका परिषद के ईओ व अध्यक्ष से करते आ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर अनूपशहर समेत जिले के अन्य हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई। साथ ही अधिकतर स्थानों पर यह बारिश बूंदाबांदी तक सीमित रही। जहां पर बारिश हुई वहां लोगों को जलभराव समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसान महेश कुमार व सतीश आदि ने बताया कि अभी तक की बारिश धान व गन्ने की फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। यदि इससे भी ज्यादा बारिश होती है तो दलहन व सब्जी की फसलों को नुकसान हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शुक्रवार पूरा दिन रुक-रुक कर बारिश के चलते बाजारों से लेकर सड़क व ग्रामीण क्षेत्र तक के लोगों को परेशानी हुई। ऐसे मौसम के बीच अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आद्रर्ता 96 फीसदी और हवा की गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही। कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डाॅ. रेशु सिंह का कहना है कि इसी तरह की बारिश अभी दो-तीन दिन जारी रहने का अनुमान बन रहा है। बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया और फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। साथ ही तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच उमस का असर भी जारी रहेगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed